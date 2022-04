Alain FAIVRE

3 Ans GESTIONNAIRE DE PRODUCTION Groupe SAFRAN : Hispano-Suiza puis Sagem

• Pilotage du flux de production de calculateurs électronique, sous-traitance comprise jusqu’à la recette finale.



•1 an Etude de la création puis de la reprise d’une entreprise,Busines plan, étude de marché, puis abandon.



2 ans Attaché de direction pour un Grossiste en fournitures pour le professionnel de la photo.

J'avais en charge la gestion de stocks l'évaluation des besoins, les commandes et l'approvisionnement des trois points de vente, ainsi que le service client au comptoir, le démarchage téléphonique, et la facturation fin de mois.



8 ans dans le cartonnage de luxe, recruté initialement pour la mise en place de la GPAO et la formation du personnel, j’ai été formé en parallèle à la chaîne graphique.

Au bout d'un an on me confia la gestion du planning de production puis 4 ans plus tard, sur ma demande l'ordonnancement, dès la demande de devis, jusqu’à la livraison et le suivi des stocks.

J’y ai entre autre assuré le remplacement du responsable de production et de certains contremaîtres.



15 ans chez BEM MULLER équipementier automobile, ou j'ai évolué comme technicien R&D, Dessinateur CAO /DAO, puis comme responsable du bureau d'études électricité électronique.

Sur mon impulsion un service méthodes dont j'ai pris la responsabilité à été créer et la démarche ISO 900 engagée.



Mes compétences :

ERP

Gestionnaire

GPAO

Methodes

Ordonnancement

Organisation

Planification

Planning

Process

Production

SAP

STOCK'

Supply chain