Alain FAURENT

Venez faire un stage de type boot camps



Zone Commando est issu d’une philosophie qui permet d’aiguiser ses aptitudes, son corps et son esprit : ce que vous allez éprouver forgera votre quotidien autrement. Revoyez votre idée et votre définition de l’entraide, de la survie, de l’engagement, de la discipline. Gagnez en confiance, en force, en analyse et en estime de vous-même.



Du dépassement



Les objectifs fixés seront toujours atteints. Nous vous apprendrons à ne jamais rien lâcher, à dépasser vos peurs. Nous vous apprendrons à transpercer l’obstacle, à aller au-delà, à vous confronter à vous-même, donc à l’autre, à l’épreuve en soi …

Du plaisir



Préparez-vous au pire ! Passez à l’assaut ! A travers ZONE COMMANDO,oubliez le temps d’un programme qui vous êtes pour vous retrouver sur un mode inattendu et des plus constructifs.

De la sécurité et de l’Accompagnement



De la sécurité et de l’Accompagnement : Les programmes sont dirigés par 2 profils exceptionnels. Aucune crainte à avoir sur le déroulement des opérations … Laissez-vous simplement surprendre

et en première ZONE par vous-même !

Exceptionnel



De l’exceptionnel : vous évoluerez camouflés, encerclés, en véhicules lourds (chars d’assauts…), vous grimperez, vous ramperez, sauterez, vous vous accrocherez, vous vous rationnerez, vous vous battrez et vaincrez ! Attendez-vous à une réelle transformation !



Une méthode et des programmes qui conduiront votre corps et votre esprit dans les limites de leurs retranchements !

Vous allez redéfinir votre idée de la cohésion, de la résistance, de l’esprit de groupe.

Vous apprendrez à franchir les obstacles, à puiser au plus profond de vos ressources.



PRÊT A TOUT VOUS SEREZ ! QUELQUE SOIT LE CONTEXTE.

TRANSPOSEZ CES ACQUIS DANS VOTRE QUOTIDIEN - VOUS N’EN SEREZ QUE PLUS INVINCIBLE !

Je vous propose des organisations des stages de types boot camps sur la région Toulousaine



Activités



Piste d’aguerrissement

Vous apprendrez les techniques de franchissement et passages d’obstacles pour vous aider à sortir de situations délicates… aguerrissement

Self défense

Toutes les clefs nécessaires vous seront données, avec un entraînement adapté aux différentes techniques de self défense. self defense

Camouflage

Vous apprendrez à vous camoufler, à vous fondre dans la végétation, à ne pas vous faire repérer lors d’une approche tactique. camouflage

Survie

Vous sortirez de votre zone de confort, en gérant votre ration journalière,en vous alimentant avec le minium vital… Vous apprendrez les différentes techniques de piégeages en milieu naturel…

survie

Franchissement humide

Technique de franchissement, de mise en place de tyrolienne, de BST pour franchir des zones humides. Ces méthodes vous seront enseignées dans les règles de l’art… Franchissement humide

Bivouac tactique

Vous serez capable de passer d’une zone de camping, à une zone de bivouac tactique en vous exfiltrant rapidement pour accomplir votre mission… bivouac tactique

Orientation

Vous serez initié à l’orientation, à l’utilisation de la boussole, et au

ou tout autre prestation sur simple demande.



Contacter moi pour un devis, ou surArray



COACHING SPORTIF INDIVIDUEL OU COLLECTIF



Marche, course, renforcement musculaire, préparation physique,

gym, streching…

Self défense, boxes



Pour particuliers ou professionnel.





Mes compétences :

Instructeur chez urban Challenge sport en pleine a

Instructeur et responsble chez Zone commando

Coaching sportif