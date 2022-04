Alain FERBACH

44 ans marié père d'un enfant de 8 ans



En activité depuis 1992 pendant 15 ans pour un équipementier automobile 7 ans en tant qu' approvisionneur et 8 ans en tant que responsable de l'expédition.

Puis 4 années au service d'un prestataire en tant que responsable logistique pour le compte D'Alstom Transport.

Alstom transport que j'ai intégré en 2010, ou j'occupe à ce jour un poste de Supplier développement Leader



Toujours à l'affût, je suis prêt et motivé à me lancer dans toutes nouvelles aventures.



Mes compétences :

Logique

Motivateur

Persévérant

Recherche

RIGOUREUX

Satisfaction du client