Alain FERRE

Société T.E.D Décoration

Fournisseur et Exportateur de chaux pour le batiment et la décoration, enduit et peinture à la chaux, STUC, TADELAKT ,produit d'étanchéité

La société TED – Spécialiste des finitions des murs, des sols, des plafonds et des façades en Stuc

La société TED est spécialisée dans le design, la conception et la réalisation des finitions des murs, des sols, des plafonds et des façades en utilisant le Stuc (enduit à la chaux, Stuc ou Stucco). Certains stucs sont aussi référencés comme peinture à la chaux car ces enduits permettent de mélanger des pigments naturels et d'obtenir ainsi des couleurs variées.



Installée à St Raphaël, dans le Golfe de St-Tropez, la société TED propose des prestations de services de décoration en Stuc en France et à l’étranger via un réseau de distributeurs spécialisés en décoration intérieure.

Il existe plusieurs types d'enduits à la chaux: Stuc Marmorino, Stuc Ancien, Enduit de façade à la chaux, Stuc Badigeon, Stucco Antico, Tadelakt.

D'un effet décoratif marbré, tous les stucs présentent des finitions naturelles, écologiques et prestigieuses. Les Stucs conviennent parfaitement à rénovation, la restauration des maisons et des bâtiments anciens ainsi qu'aux constructions neuves.

La société TED propose plusieurs produits de la chaux rigoureusement sélectionnés selon les chantiers.

Force de proposition, la société TED prend en charge votre chantier en Stuc en fournissant au préalable des conseils d'expert et tout au long des travaux sur les matériaux optimaux à utiliser ainsi que sur les couleurs selon les décorations finales.



