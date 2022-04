Alain FILIPOWICZ

Je viens de créer A-Z Innovation Consult, société portant mon activité de consultant en soutien à l'Innovation. Que vous soyez entreprise ou laboratoire de recherche, je vous propose de vous accompagner dans vos stratégies d'innovation, dans vos choix de type de coopération et de financement de l'innovation ou de recherche de partenaires. Je peux vous conseiller sur la notion de dualité civile/militaire si vous envisagez d'utiliser les aides à l'innovation mises en œuvre par la DGA ainsi que pour la rédaction de dossier. Mon offre inclut également des formations sur le financement de l'innovation.



Mon profil est celui d'un cadre de haut niveau polyvalent, fortement ancré dans le monde de l'innovation et du lien entre recherche publique et industrie et ayant travaillé à l'international. Voici un bref aperçu de ma carrière :



- diplômé de l'Ecole Polytechnique (X83) et de Supaero (1988),

- emplois de responsabilité technique dans un centre de lancement de missiles de 1988 à 1994,

- codirecteur français d'un bureau international (à l'étranger) en charge du développement d'un radar de 1994 à 1998,

- chef d'une cellule de prospective mixte DGA-CNES dans le domaine spatial de 1998 à 2000,

- délégué régional adjoint à la DRRT de Midi-Pyrénées de 2000 à 2004,

- directeur adjoint de l'ENSICA de 2005 à 2007,

- secrétaire général du LAAS-CNRS de 2007 à l'été 2011, notamment en charge des relations industrielles et du label Carnot,

- Chef du groupe gestion de la recherche et de l'innovation puis chef adjoint de la Mission pour la Recherche et l'Innovation Scientifique (MRIS) de la Direction Générale de l'Armement (DGA).



J'ai à mon actif de nombreuses réalisations dans ces différentes phases de ma carrière, notamment :



- accompagnement d'un industriel du secteur défense à l'export,

- réalisation de campagnes internationales d'essais de missiles,

- négociation du contrat de production du radar COBRA et gestion de la fin de son développement,

- mise en place de laboratoires communs entre laboratoires publics et entreprises, financement de nombreux projets de transfert de technologie par les fonds européens (FEDER),

- membre rédacteur de l'équipe projet pour la création du pôle de compétitivité Aerospace Valley,

- membre rédacteur de l'équipe projet de l'AVAMIP (aujourd'hui département valorisation du PRES Université de Toulouse),

- rédacteur du dossier de nouvelle labellisation Carnot du LAAS,

- membre rédacteur de l'équipe projet de l'IRT Aéronautique Espace Systèmes Embarqués.



Je maîtrise parfaitement l'anglais et l'allemand et pratique l'interculturalité de milieux professionnels et de nations depuis le début de ma carrière.



Mes compétences :

Défense

Innovation

Ingénierie

Gestion de projet

Coopération internationale

Relations internationales

Formation professionnelle

Financement de projet

Aisance relationelle

Essais en vol

Créativité