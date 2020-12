Olivier MENARD

Formation généraliste à dominance aéronautique (ENSICA) avec qualifications de vol VFR IFR Bi moteur et turbines (environ 2000 heures de vol), premières activités professionnelles dans le monde des essais en vol de systèmes d'armes et plus particulièrement des SA sur avions et hélicoptères armés.

Entré à DCN en 2001 pour participer au changement de statut, après avoir été directeur de projet de MCO de bâtiments de surface, puis en charge de toute l'activité d'ingénierie pour le Porte Avions Charles de Gaulle jusqu'en 2012, je suis maintenant délégué syndical CFE-CGC à temps plein.



Mes compétences :

Conduite d'essais de systemes complexes

Management de projets

Essais en vol

Ingénierie

Maintenance

Aéronautique

Maintien en condition opérationnelle

Défense

Stratégie d entreprise

Négociations sociales

Navals