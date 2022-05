Thierry SAINT-ORENS

De formation Ingénieur Mécanique et Automatique, mastère en Gestion et Management, parcours professionnel issu de la technique de maintenance d'outils de production.

Forte expérience en MCO (Maintenance en Condition Opérationnelle) pour l'aéronautique, le naval militaire, l'armement, l'agro-alimentaire, les machines-outils et l'industrie de production en général.

Expérience en Conception et Développement pour la partie Soutien Logistique Intégré (BASL, Sdf, Documentation Technique).

Maîtrise des process de fabrication, des flux (matières premières et ou produits finis) et de l'ingénierie de maintenance (métallurgie, cryogénie, plasturgie, agro-alimentaire).

Forte expérience en Industrialisation de produit et gestion de projets industriels (costing phases amont de développement produit, analyse de fabricabilité, mise en place de nouveaux process de fabrication, gestion de production, maintenance de sites de production, externalisation de la maintenance).

Forte expérience à l'international pour le suivi de production et le sourcing (achats sur Asie, Afrique du Nord, Europe de l’Est pour les pièces automobiles, electro-portatif, Electronique, horlogerie,bricolage, jardinage, les Arts de la Table).





Mes compétences :

Ingénierie

Maintenance

Aéronautique

GMAO

Energies renouvelables

Electrotechnique

Achats

Management

Gestion de projet

Amélioration continue

SAP

ISO 900X Standard

la structure maintenance

la maintenance

SAP ERP

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

JDEdwards Suite

Diesel

Abdominoperineal Resection

Propulsion