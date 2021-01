Bruno LEFEVRE

Mettre les Technologies de l’Information et de la Communication au service de l’Entreprise

Piloter des projets d’entreprise intégrant les concepts métier aux évolutions technologiques



- Direction de projets

- Management

- Gestion de budgets



EXPERTISE



Pilotage de projets opérationnels et stratégiques :

- Orienté « Service Clients » et « Satisfaction Clients »

- De la conception à la mise en production et la maintenance informatique, web, réseaux et télécoms

- Management d’équipes (jusqu’à 50 personnes)



Domaines d’intervention :

- Intégration de solutions et de services appliqués aux processus métiers

- Formation, recrutement, coordination, organisation, négociation et animation de groupes de travail

- Avant-vente et gestion d’appels d’offre



Secteurs d’activité :

- Public / Privé

- Défense, Energie / Nucléaire, Aéronautique, Télécoms, Banques / Assurances, Transport & Logistique

- Problématiques Qualité, Sûreté, Sécurité et Douanières



Expériences à l’International : Europe et Canada



Mes compétences :

AMOA et AMOE

Direction et Conduite de projets

Réponse à appels d'offre

Accompagnement au changement

Organisation, Méthodes et Processus

Management d'équipes

Diagnostic, Conception et Mise en œuvre

Conseil

ITIL

Coordination

Organisation

Négociation

Informatique

Échange de données informatisé

Web