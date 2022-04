Alain FILIPPI

Ingénieur de formation, je suis actuellement Directeur Qualité à mi-temps, Responsable de la Certification et Responsable du Système d'Information de PRESPHARM Outre Mer (Domaine de la visite médicale pharmaceutique). Mon second temps s'effectue en parllèle en tant que Consultant Indépendant en Organisation et Qualité après un passage de 9 mois au sein du célèbre Cabinet METCH Consulting à Nice. Visitez mon site perso proArray pour plus d'informations sur mon profil.

Je suis également Conseiller, formateur et développeur indépendant de solutions de gestion informatisée de Bases de Données "custom made" développées à partir du fameux logiciel FILEMAKER PRO (jusqu'à FMProo 13) et ce, pour des artisans, commerçants, TPE, PME et PMI tous secteurs confondus.

Des exemples possibles opérationnels sur simple contact. (n'hésitez pas !)



Par ailleurs on peut dire que mon expérience de plus de 25 ans en Management, Organisation, Qualité et Audit, associée à une ligne de conduite personnelle qui mêle esprit critique, souplesse, ténacité, rigueur, vigilance, me permet d’atteindre aisément les objectifs qui me sont confiés.



Enfin pour mieux exprimer mon énergie, je me suis mis à peindre depuis mars 2008 et développe ainsi mon expression artistique que vous pourrez aller visiter surArray ou sur mon blog http://lesgaletsdemernature.unblog.fr .

J'expose régulièrement, si vous souhaitez être informé des lieux et dates d'exposition, envoyez-moi un mail pour que je vous rajoute sur ma mailing list. Sinon, visitez mes sites; les annonces y sont régulièrement faites.



Mes compétences :

Conseil

Qualité

Auditeur

Organisation

Gestion documentaire

Audit

Consultant

Formation

Peintre