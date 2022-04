Alain FOGLIA

AS CONSEIL spécialiste de la création et fabrication de produits publicitaires sur mesure .



Nous sommes une équipe composée d’une dizaine de personnes en France à Boulogne-Billancourt

Nous attachons beaucoup d’importance à la pérennité de nos relations avec nos clients et mettons un point d’honneur à offrir un service de qualité sur mesure.

Grâce à nos infographistes, nous proposons à chacun de nos clients un design original et personnalisé.



Vous aurez le choix des textures, des matériaux, des couleurs, de la taille, des logos et de bien plus !



De plus, notre bureau d’achat à Hong Kong nous permet d’obtenir un large choix de produits à des prix très compétitifs. Des tests « Qualité » sont effectués régulièrement tout au long des productions et nos produits sont fabriqués dans le respect des normes en vigueur en France et en Europe.



NOTRE SAVOIR-FAIRE

Structure dynamique et réactive AS CONSEIL est à même de vous accompagner dans tous vos projets d’articles promotionnels et d’accessoires SUR MESURE depuis 1994.

Spécialiste de la montre et du sac depuis plus de 20 ans.



La création et la gestion de site de fidélisation par le cadeauxArray

pour 99,00 euros par mois sans minimum d'achat.





NOS POINTS FORTS

Sourcing de nouveaux produits et fournisseurs aux meilleurs prix

Inspections Qualité

Mise en conformité à la réglementation UE

Conception / Design / Sélection des matières

Suivi des tendances



ILS NOUS FONT CONFIANCE



Bayard Presse, ST Dupont, Loxwood, Le Point, L’Express, Le Groupe LEGRAND, La Redoute, Afibel, Hachette CAOP, Atlas For Men, L’Homme Moderne, Natura Brazil, Kuoni, Ducatillon, Henry Schein, Biologique Recherche, Fleurus Presse, Milan, Blanche Porte, DIM, HOM, Codage, Skinlab, Rouge Gorge...etc.