Fondateur de Profil Informatique en 1989, 35 personnes en 2005.

Vente et maintenance de solutions informatiques pour les PME et les administrations en Normandie et Paris RP.



De 1986 à 1989, Chargé d'affaires chez TRT-TI. Clientèle Banques et assurances sur Paris RP, Normandie et Centre.



Mes compétences :

Informatique

PDG