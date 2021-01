David NACCACHE

Je travaille depuis plus d'une quinzaine d'années dans le domaine commercial.



Apres 5 années passées en qualité de Key Account Manager dans la vente indirecte à destination de la GMS / GSA, j'ai pratiqué la vente indirecte et le Channel Management pour un éditeur de logiciel de gestion pendant 7 ans.



Le commerce m'affectionne particulièrement pour différentes raisons : challenge, développement du C.A au travers de véritables offre à valeur ajoutée, écoute et dimension humaine forte.



Aussi, ayant connu au cours de mon expérience différents postes et différents challenges, je n'hésite pas à relever les défis quand ils se présentent.









Mes compétences :

Channel Management

Business development

Account manager

Prospection commerciale

Software

Cloud computing