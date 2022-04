Alain FOLLET

TECHNICIEN SIMPLEX AVEC AGREMENT BVI

J INTERVIENS SUR TOUS LES TYPES DE SIMPLEX AVEC AGREMENT BVI AVEC LA SOCIETE EQUIMER DE MARLY LE ROI

PAR LA VULCANISATION DES JOINTS OU PAR LA DEPOSE DE L APH

J INTERVIENS SUR TOUS LES MOTEURS DIESEL (revision et réparation)

MOTEUR DE PROULSION & DIESEL ALTERNATEUR MARINE ET CENTRALE ELECTRIQUE

DEVIS D INTERVENTION SUR DEMANDE

JE FAIS DU LIGNAGE LASER SUR MACHINES TOURNANTES (shaft 100)

JINTERVIENS PARTOUT EN FRANCE - L ETRANGER ET LES TRAVAUX EN MER

EXPERTISE DE MOTEURS DIESEL

METROLOGIE





JINTERVIENS EN USINE EN FRANCE ET L ETRANGER AINSI QUE LES CENTRALES EDF DIESEL



Mes compétences :

Technique