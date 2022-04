Alain FONTAINE

Pour mieux me connaître, parcourez le site :Array



Formateur en ressources humaines depuis plus de vingt cinq ans, j’ai eu le plaisir de travailler, à mes débuts en France, avec l’Institut de Recherche et d’Animation Pédagogique de l’Université de Lille.



Actuellement installé à Nantes, je partage mon temps de travail entre les cours en faculté, les interventions pédagogiques (formations, conférences, congrès, accompagnement d’équipe, audits, …), l’accompagnement d'adultes, de couples et d’adolescents en difficulté, la réflexion et l’écriture quand le temps me le permet.



Je me suis formé à L’Analyse Transactionnelle (niveau clinicien), la Programmation Neurolinguistique (Master) et d’autres approches diverses et variées.



J’ai le souci constant d’interroger la pratique et de rester pragmatique et précis, autant que faire se peut, dans mes interventions.



J’aime porter avec humour un regard dérangeant, (im)pertinent et constructif sur la Vie en général.









Ah oui : détail d’importance, peut-être…



Je suis Belge !





Mes compétences :

Conférencier

Management

Ingénierie de formation

Gestion de crise

Accompagnement au changement

Education

Conseil

Gestion de projet

Management opérationnel

Coaching

Gestion du stress

Formation

Accompagnement individuel

Communication