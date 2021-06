Les responsabilités, le management des équipes, la coordination des interactions entre les métiers pour une réussite des chantiers en qualité, délais et satisfactions clients sont une réelle motivation.



Mise en avant de lentreprise envers les clients et sous-traitants.



Je suis plus particulièrement intéressé par les grands chantiers y compris dans les DOM/TOM et pays francophone.





Mes compétences :

Chef de chantier

Électricien

Electricité

SSI

Construction centre pénitentiaire

Sûreté