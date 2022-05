Yohan SABROU

Apporter mes compétences acquises lors de projets d'investissements immobiliers ou postes à responsabilités. Laissez moi vous montrez que la motivation, la rigueur et la persévérance est source d'expansion pour une l'entreprise. Responsable de programmes , Gestion de projet, Gestion de patrimoine, Promotion immobilière .... mon investissement pour une entreprise dynamique, l'union d'une grande ambition et le sacrifice commun garantiront notre succès. Echangeons et voyons ce que nous pouvons créer ensemble.



Mes compétences :

Créatif

Capacité relationnelle

Capacité à travailler en équipe

Capacités d'analyse et de synthèse

Gestion de projet

Mobilité internationale

Dynamisme

Développement commercial

Prospection commerciale

Commerce B2B

Relationnel

Benchmarking

ISO 900X Standard

Project Management

Sphinx Software