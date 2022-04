Alain FOUCHER

Après plus de 25 années d'une carrière riche et passionnante de Créateur de costumes, Chef-costumier pour le cinéma, la publicité et la télévision, j'ai entrepris un changement de vie qui me permette de revenir dans ma Région natale. "Heureux qui comme Ulysse..." ...continue le voyage!! En passant le titre professionnel de Formateur en 2009, j'ai découvert un nouvel univers professionnel tout aussi passionnant. L'ingénierie de formation, l'animation et l'accompagnement me permettent de transmettre avec éthique et respect mes savoirs pratiques et théoriques à propos de l'image personnelle et de la présence que j'ai acquis à travers mon expérience privée et professionnelle. Tout en intervenant en qualité de Conseiller personnel, j'ai choisi de favoriser la mise en action de formations spécifiques et de faire bénéficier les publics du partage et des bien-faits de l'animation de groupe. Mes formations sur le thème de la valorisation de la communication interpersonnelle grâce à l'image de soi sont conçues et animées avec une méthode active des participants qui alterne les méthodes informatives, interrogatives et participative.





