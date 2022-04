Alain FOUILLOUX

Je suis un professionnel aguerri, animé d'un esprit d'entrepreneur, ayant accumulé 20 années d'expérience dans l'industrie aérospatiale dans des postes de responsabilités.

Je dispose d'une très forte capacité d'interaction avec le personnel en interne ainsi qu'avec les clients à l'extérieur, combinée avec un solide esprit d'analyse pour la résolution de problèmes complexes et pour le développement et l'implémentation de solutions. J'ai fait mes preuves dans des responsabilités de support produit et en tant que responsable je peux diriger une équipe pour faire aboutir n'importe quelle type de mission en ayant le résultat comme objectif principal.



Ingénieur en électronique, avec une solide pratique en aéronautique, j'ai une expérience éprouvée de négociation avec les fournisseurs/sous-traitants qu'ils soient de petite ou grosse taille.



OHMAGE (www.ohmage.ca) assiste et conseille des sociétés technologiques de renom dans le développement de leurs activités industrielles et commerciales en Amérique du Nord.

Nous sommes spécialisés dans la mise en place de réseaux multinationaux et nous sommes actifs en Amérique du Nord aussi bien qu'en Europe. Formée en 1994 comme représentant manufacturier pour l'industrie électronique, Ohmage se compose de deux divisions, une division de composants électroniques et une division d'ingénierie.



En partenariat avec notre clientèle nous élaborons des stratégies adaptées aux marchés locaux et les appliquons sur le terrain avec notre équipe expérimentée. Nous fournissons une logistique complète et pouvons assister nos clients à mettre en place une gestion locale.



Mes compétences :

Business intelligence

ENGINEERING SERVICES

QUALITY ASSURANCE

Avionics

Aerospace