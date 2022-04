Benoît SAGOT-DUVAUROUX

Après une carrière de 10 ans dans l'automobile (PSA), j'ai créé mon entreprise - ESOX Technologies - spécialisée dans la conception et la réalisation de machines automatiques incluant du contrôle et du positionnement. Cette société a progressé pendant 10 ans, passant de 30 à 120 salariés.

Je me suis ensuite ré-orienté vers une activité de consulting. Cette activité m'a conduit à entrer en relation avec les pôles de compétitivité et particulièrement le pôle EMC2 dont j'ai assuré la direction des projets et de l'international.

Depuis le 1er janvier 2014 j'ai créé une société d'intégration de robots dédiés aux services à la personne : GOBIO qui développe des solutions tant pour la diminution des TMS au travail (cobots, exosquelettes) que pour l'aide aux personnes fragiles et dépendantes. gobio-robot.com



Autres centres d'intérêt :



Président du Festival de Polar Mauves en Noir de Mauves sur Loire (44).

Membre d'une association de soutien aux étudiants malgaches - TSARA BE.

Secrétaire Général de l'Association BOKIKO qui oeuvre pour la relance des métiers du livre à Madagascar.

Passionné de handball





Mes compétences :

Automatismes

Création

Innovation

Orientation

Gestion de projet

Management

Ressources humaines