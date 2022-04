Cyrille DE LAFORCADE

Tenue de la comptabilité d'une entreprise jusqu'à la présentation aux expert comptables et commissaires aux comptes. toutes tâches afférentes à la comptabilité clients (facturation) et fournisseurs, Saisie, suivi de la trésorerie, caisse, règlements, comptabilisation des salaires et leurs règlements, déclarations et obligations mensuelles (impôts/taxes/charges sociales). Outils connus:Excel/SAGE (compta/immobilisations/moyens de paiements/paye).



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel