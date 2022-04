Alain FOURASTIE

Formateur certifé d'adultes, j'assure des formations à propos de la gestion de projets. (MOA / PMO / Chef de Projet,...)

Elaboration / Conduite du changement / et Communication en gestion de projets, je facilite les apprentissages de mon public lors de la construction, du pilotage, de l'optimisation de la planification et de la maitrise du périmètre.

Mes atouts :

1 / Une formation et des experiences professionnelles plurielles.

2 / Mon appétence envers les techniques de communication verbales et gestuelles ( PNL, AT, Synergologie, Ennéagramme...) qui favorise TOUS les types de relations professionnelles et personnelles appropriés à l'enjeu de la situation.



Mes compétences :

Conseil

Négociation

Formation professionnelle

Techniques de vente

Développement des compétences

Communication

Dynamisme

Développement personnel

Développement commercial