Alain FOURCROY

Objectif : Intégrer une entreprise dans laquelle je pourrai mettre à profit mes expériences techniques et commerciales.



Actuellement en poste de responsable produits, j’évolue depuis 22 ans dans différents secteurs industriels.



Mes expériences à la fois dans la conception et le commerce, m’ont permis d'avoir une vision globale et une aisance dans la compréhension des besoins, facilitant ainsi la relation commerciale. Ma dernière expérience m'a ouvert sur le numérique et des plans d'actions susceptibles de garantir le développement des ventes de produits ...



Je serais heureux de partager cette expérience à vos équipes et développer vos ventes.



Mes compétences :

Développement commercial

Marketing opérationnel

Analyse des besoins

Analyse technique