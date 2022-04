Alain FOURÉ

Actuellement ingénieur indépendant, je suis responsable des bancs de tests de la chaine de production des presses à balles rondes et carrées de l'usine CLAAS FRANCE.



Dans ce contexte, j'assure l'architecture, le développement, le support et l'administration des bancs de tests et d'essai. Je gère également l'intégration des nouvelles machines ainsi que la mise à jour des tests.



Ingénieur EIGSI (École d'Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels), à La Rochelle, école généraliste sur 5 ans.

J'ai suivi durant les 2 dernières années de mon cursus la dominante mécatronique (électronique, informatique, mécanique), ce qui m'a permis d'appréhender les concepts d'intégration des systèmes, de modélisation multi-physique et d'approfondir le contrôle/commande des systèmes.



J'ai pu, grâce à la diversité de mes expériences professionnels, entretenir la pluralité de mes compétences.



Mes compétences :

Aéronautique

Mécatronique

Modélisation

Electronique

MATLAB

Contrôle-commande

SCADE