Alain FOURNIER

Ancien avocat stagiaire près la cour d'appel de Poitiers

Ancien élève de l'Ecole Nationale des Impôts

Ancien administrateur civil HC à la Direction générale des Impôts

mobilité en qualité de conseiller rapporteur à la Chambre régionale des comptes d'Orléans

Conservateur des hypothèques

Retraité

Ancien Président de la Commission juridique de l'association des conservateurs des hypothèques



Publications dans diverses revues juridiques et ouvrages, et enseignement de la publicité foncière dans les centres de formation professionnelle notariale de Paris et Lille

Conciliateur de justice près le tribunal d'instance d'Orléans

Membre du Conseil d'administration de L'agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et confisqués (AGRASC) par arrêté du Garde des sceaux du 11 fev. 2011.



Officier de l'Ordre National du Mérite