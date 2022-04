Alain FOUSSADIER

Bonjour!





Dans la vie des opportunités se présentent et j'ai basculé du monde de l'industrie marine et agro-alimentaire à L'aéronautique !!

Ayant travailler plus de 20ans au bord de la mer !! le changement fût brutal ! mais terriblement enrichissant d'un point de vue de l’exécution des travaux au quotidien , il n'en reste pas moins que découvrir d'autres aspects de la vie professionnelle d' électrotechnicien bobineur reste pour moi une curiosité quotidienne ......Je reste attentif aux opportunités qui pourraient se présenter .



Courtoises Salutations.



Mes compétences :

Soudure