Alain-Franck OBAME-ENGONE

Bonjour et bienvenu!

Si vous recherchez un profil dans le management financier et comptable, je peux vous intéresser.



Mon sens de l'observation, ma capacité d'anticipation et d'analyse du risque en termes de gestion me permettent d'une part, de bien quantifier les enjeux financiers, économiques et sociaux; et d'autre part d'élaborer des outils de gestion adaptés à l'environnement de l'entreprise et à mesurer sa performance. Avec une expérience réussie dans la distribution au sein du service financier et comptable, j’ai le goût des chiffres et de nouveaux challenges.



Ma conception de la gestion est d'améliorer à court, moyen et long termes les outils de gestion qui sont des indicateurs indispensables au pilotage de l'entreprise et donc à sa pérennité puis proposer des solutions réalistes face à des problèmes de gestion.



Mes compétences :

Comptabilité analytique

Comptabilité générale

Comptabilité approfondie

Contrôle de gestion

Audit

Systèmes d'informations

Système de Gestion de Base de Données

Excel et Access