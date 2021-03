Je me nomme Ghislain MEFANE ANGO. Je suis informaticien et je développe des sites Web et des applications SMS.



Pourquoi créer un site internet aujourd'hui?



Internet est un moyen très puissant pour promouvoir, à un faible coût, une activité. Par rapport aux autres voies de promotion (brochures, catalogues papier, campagnes d'affichage, Pub TV) Internet est aujourd'hui la meilleur solution.



Un site web s'amortit facilement. Il suffit parfois d'un seul contrat!



Ne nagez pas à contre sens. Aujourd'hui grâce au développement des Télécom en Afrique, le nombre d'internautes est en croissance constante. Ceci vous offre l'opportunité de vous faire connaître auprès d'un grand nombre de personnes et de potentiels clients.



Passionné par le web, j'ai déjà travaillé sur un grand nombre de projet et l'expérience acquise me permet de concevoir un projet de communication sur Internet du cahier des charges jusqu'à la réalisation du site web.



Contacts Personnels:

e-mail: mefane@ymail.com

Skype: ghislain.mefane



Mes compétences :

Création

Internet

Microsoft Sms

Web