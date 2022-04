Alain FRANCOIS

Je suis guidé par les valeurs de travail, de ténacité et de simplicité.

Mon sens du contact me permet de tisser des liens aisément avec les collaborateurs.

Professionnellement, je suis curieux, réactif et adaptable à n'importe quel type d'organisation..

Je pratique régulièrement le running et les randonnées.

Dans le cadre de la mutation de ma conjointe, je suis amené à m'installer à Grenoble. Je suis donc à la recherche d'une opportunité dans la région 38.



Mes compétences :

Approvisionnement

Contrôle de gestion

Pricing

Distribution spécialisée

Management

Négociation achats

Gestion des stocks

Logistique

Support

SAP

IBM AS400 Hardware

Supply Chain

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microstrategy