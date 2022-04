Alain FRANCOIS

De l'industrie et des services vers l'Economie Sociale et Solidaire.

Après un parcours de plus de 30 ans dans l’industrie et les services, au cours duquel j’ai notamment occupé des fonctions de directeur administratif et financier d’une PME d’ingénierie, j’ai décidé de réorienter ma vie professionnelle et de lui donner un nouveau sens. Je souhaite aujourd’hui pouvoir mettre mon expérience et mon savoir-faire au service de structures engagées dans l'insertion par l'activité économique de personnes valides ou en situation de handicap.

En février 2008, j’ai entrepris une formation en alternance de 10 mois qui m’a permis d’acquérir les compétences qui me manquaient dans le domaine social et de faire le lien avec mes fonctions de management exercées dans le secteur marchand. Au cours de ce cursus, j’ai mené un projet de création d’un Hameau de vie de 25 logements pour personnes en situation de handicap moteur et d’un E.S.A.T. (Établissement et Service d'Aide par le Travail) au sein du futur espace d’activités et de loisirs de l’Association Domaine Nature. Le pilotage de ce projet a fait l’objet d’un mémoire et d’une soutenance qui m’ont permis d’obtenir, en décembre 2008, un Master 2 d’Ingénierie et Management de Services, option : Ingénierie de la Protection Sociale, des Organisations de Santé et de l’Action Sociale.

Pendant 11 mois (remplacement congé parental), j'ai dirigé une association de services à la personne qui emploie 50 salariés qui réalisent 40 000 h par an dont 70% d'aide au domicile de personnes dépendantes, âgées ou handicapées.

Je viens de réaliser une mission commerciale de 6 mois pour un E.S.A.T. employant 70 personnes en situation de handicap.



