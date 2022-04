Alain FRAPPIER

Mon parcours et mon expérience, dans des domaines aussi variés que la mode, la musique, le livre et le commerce, mêlent la conception et la création graphique, la réalisation et le suivi de fabrication, le conseil au client et la relation avec le fournisseur, le travail en équipe (en agence et studio de création)mais aussi l'initiative personnelle, le dynamisme et la réactivité sur des missions éclairs mais aussi la responsabilité sur des projets importants pouvant demander plusieurs années d'attention.



