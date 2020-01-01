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Alain Georges NDONGO KOAH

  • Enqueteur
  • Comptable
  • Enqueteur

NKOTENG

En résumé

MAITRISE EN SCIENCE POLITIQUE ET STRATEGIQUE

Mes compétences :
COMMERCE
Commerce international
International
Ressource humaine
Transit
Export
Vente

Entreprises

  • Comptable - Enqueteur

    Autre | Paris (75000) 2020 - maintenant ᴡᴡᴡ.alain--georges-ndongo-koah.okzu.xyz

  • CARGO MANAGEMENT SERVICE (CAMAS) - RESPONSABLE EXPLOITATION HINTERLAND

    2013 - maintenant - CHARGES DE L’ÉVALUATION .DÉTERMINATION DE L’ÉTAT DE CODAGE DES MARCHANDISES EN TRANSIT POUR LES PAYS DE LA SOUS RÉGIONS C.E.M.A.C
    - EFFECTUE LES DEMANDES DES CAUTIONS BANCAIRES POUR OBTENTION DES ATTESTATIONS BANCAIRES
    -EFFECTUE LES DEMANDES D'OUVERTURES DE COMPTE POUR OBTENTION DES COMPTES DE GARANTIES EN DOUANE
    -CONTRÔLE LES PROVISOIRES POUR VALIDATIONS DANS LE SYSTÈME DOUANE SYDONIA++
    -SAISIE DES TITRES PROVISOIRES ET CHOISIE LE MOYEN DE TRANSPORT PARMIS LES VÉHICULES DISPONIBLE DANS LE PARC AUTO DE L'ENTREPRISE
    -CHARGE DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT DES MARCHANDISES EN IM8 OU EX8

  • DHL GLOBAL FORWARDING SA - STAGIAIRE PROFESSIONNEL

    2011 - 2011 -DÉDOUANEMENT DES MARCHANDISES A L'EXPORTATION ET A L'IMPORTATION
    -DÉPÔT DES DEMANDES DES DÉCLARATIONS D'IMPORTATION A LA SGS
    -RETRAIT DES ATTESTATIONS DE VÉRIFICATION A L'IMPORTATION AU GUICHET UNIQUE DES OPÉRATIONS DU COMMERCE EXTÉRIEURE(GUCE)
    -ENLEVER DES MARCHANDISES SOUS DOUANE

Formations

  • ORGANISATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE INTERNATIONAL ODECI (Douala)

    Douala 2010 - 2011 DOUANE- TRANSIT

    VICE PRE SIDENT DES ETUDIANTS PROMOTION ESPERANCE

    DOUANE TRANSIT

  • Université De Yaoundé 2 SOA (Yaoundé)

    Yaoundé 2005 - 2010 MAITRISE

Réseau