Mes compétences :
COMMERCE
Commerce international
International
Ressource humaine
Transit
Export
Vente
Entreprises
Comptable
- Enqueteur
Autre | Paris (75000)2020 - maintenantᴡᴡᴡ.alain--georges-ndongo-koah.okzu.xyz
CARGO MANAGEMENT SERVICE (CAMAS)
- RESPONSABLE EXPLOITATION HINTERLAND
2013 - maintenant- CHARGES DE L’ÉVALUATION .DÉTERMINATION DE L’ÉTAT DE CODAGE DES MARCHANDISES EN TRANSIT POUR LES PAYS DE LA SOUS RÉGIONS C.E.M.A.C
- EFFECTUE LES DEMANDES DES CAUTIONS BANCAIRES POUR OBTENTION DES ATTESTATIONS BANCAIRES
-EFFECTUE LES DEMANDES D'OUVERTURES DE COMPTE POUR OBTENTION DES COMPTES DE GARANTIES EN DOUANE
-CONTRÔLE LES PROVISOIRES POUR VALIDATIONS DANS LE SYSTÈME DOUANE SYDONIA++
-SAISIE DES TITRES PROVISOIRES ET CHOISIE LE MOYEN DE TRANSPORT PARMIS LES VÉHICULES DISPONIBLE DANS LE PARC AUTO DE L'ENTREPRISE
-CHARGE DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT DES MARCHANDISES EN IM8 OU EX8
DHL GLOBAL FORWARDING SA
- STAGIAIRE PROFESSIONNEL
2011 - 2011-DÉDOUANEMENT DES MARCHANDISES A L'EXPORTATION ET A L'IMPORTATION
-DÉPÔT DES DEMANDES DES DÉCLARATIONS D'IMPORTATION A LA SGS
-RETRAIT DES ATTESTATIONS DE VÉRIFICATION A L'IMPORTATION AU GUICHET UNIQUE DES OPÉRATIONS DU COMMERCE EXTÉRIEURE(GUCE)
-ENLEVER DES MARCHANDISES SOUS DOUANE
Formations
ORGANISATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE INTERNATIONAL ODECI (Douala)