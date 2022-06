Alain GIRBEAU

Consultant pour les entreprises, les collectivités et les associations : marketing, plans de formations, communication, gestion commerciale...



Coach individuel et collectif pour les professionnels et les particuliers : accompagnement de la réussite personnelle ou de groupes...



Formateur dans les domaines qui touchent

- aux métiers du commerce et de la distribution : techniques de vente, accueil clients, management, communication, techniques marketing, .....

au développement personnel : confiance en soi, affirmation de soi, gestion du stress, gestion des conflits, prise de parole en public, gestion du souffle pour gérer sa voix, techniques théâtrales pour affirmer sa personnalité ...



Concepteur de projets pédagogiques et culturels : création de modules spécifiques de formations, création et réalisation de projets artistiques, de spectacles pour toutes occasions et fêtes professionnelles, collectivités ou familiales ...



Mes compétences :

Polyvalence

Patience

Ecoute active

Grande réactivité

Intuition