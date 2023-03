Alain GUILLERME

Je possède 30 années d'expérience dans l'industrie de process continu à forte dominante énergétique (papier, chimie, ciment). Ces dernières années j'ai acquis une expertise particulière dans les projets de cogénération biomasse (de type CRE), les réseaux de chaleur et les chaufferies (biomasse ou conventionnelles).



Je suis actuellement directeur de projet en charge de la réalisation du projet Novawood, une cogénération biomasse de 65 MWth à base de bois déchets, projet en phase de mise en service.



j'ai auparavant été en charge de la maîtrise d'oeuvre de projets de cogénération et de chauffage urbain depuis l'offre commerciale jusque la mise en service.



Au cours de ma carrière, j'ai occupé des postes de management en production mais c'est dans la gestion de projets et l'animation d'équipes techniques que je me plais le plus.



J'aime suivre un projet depuis sa conception jusque sa mise en service en coordonnant les divers corps de métiers et en impliquant au maximum les utilisateurs. Je travaille de façon méthodique et autonome. J'ai également élaboré plusieurs stratégies de développement industriel et de réduction des coûts.



J'aime apporter des solutions simples à des problèmes complexes et disposer d'une large autonomie.



Mes compétences :

Process

Cogénération

Chef de projets

Animation d'équipe

Biomasse

Papier recyclé

Traitement des eaux

Vrac

Energie

Production

Réseau de chaleur