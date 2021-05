Alain LEWKOWICZ

Mon cursus associe l'art médical,l'analyse marketing et la communication.

Je me situe à l'interface des attentes de : l'industrie pharmaceutique, des médecins et du grand public.

La connaissance de ces univers me permet de recommander les outils de communication et de conviction les plus adaptés et les plus éthiques.

J'aime écrire et élaborer des scénarios permettant d'influencer positivement les connaissances et les comportements.



Mes compétences :

Marketing

Communication