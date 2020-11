Alain MORENO

J'ai découvert mon métier, très jeune, en organisant et animant des soirées dansantes dans plusieurs lieux (salle, chateau, pèniche, ...) puis mon rêve de gamin me permit de rejoindre l'équipe de Chic FM (format d'avant Europe 2) où j'ai vécu deux très belles années

Ayant travaillé dans un cabinet de Stimulation de Forces de Vente (Groupe Everest) puis dans la régie publicitaire du Groupe l'Expansion (dossiers spéciaux 60.000 à 80.000 € de budget par dossier), j'ai décidé de venir m'installer dans la belle région Rhone Alpes même si ma carrière aurait pu être d'envergure nationale

J'aime bien trop la nature, le calme, les gens pour assumer la mégalopole que représente Paris

la naissance de mon fils en Février 1990 m'a donné un objectif de vie et une motivation, le lancement d'une nouvelle société (Valeurs en Jeu le 1 Janvier 2007 à 00h01) après 20 ans de l'ancienne (Denvic - 31 Décembre 1986 - 24 Décembre 2006) m'a aussi permis de garder ma "jeunesse" d'esprit

Aujourd'hui, pour demain, je souhaite maintenant me faire plaisir en travaillant avec des gens (clients et fournisseurs) du même sentiment que moi



Mes compétences :

Coordination

Animation de groupes

Animation de formations

Animation radio

Implication et motivation

Esprit sain

Personne de confiance

Animateur

Prospection commerciale

Communication événementielle

Gestion événementielle