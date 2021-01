François GOUJON

Directeur général et Directeur Marketing, j'ai évolué principalement dans 3 secteurs: l'électronique B2C et B2B (8 ans), la distribution textile par vente à distance pendant 11 ans et auparavant la presse pendant 6 ans.



Mon profil est orienté vers la conception et la mise en œuvre de politiques commerciales Multi-canal (Web, CRM, media above the line), en France et à lInternational, où j'ai vécu 8 ans.



Mes compétences :

Achat

Branding

Branding and identity

COMMERCE

E commerce

Management

Management de marque

Management equipe

Marketing

Marketing direct

Microsoft CRM

Multi canal

Optique

Sea

Seo

Web