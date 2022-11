Alain PALAZOT

19 ans dexpérience professionnelle à la Direction dEntreprises Industrielles, de Filiales de Distribution, d'Equipes Commerciales / Marketing et de Conseil auprès dIndustriels de lAgroalimentaire. Capacités démontrées à manager par la transformation, conduire le changement et manager par lintention. Aptitudes à créer, organiser, structurer et manager des entreprises en partant dune green zone tout en sadaptant aux marchés (élaboration des stratégies dédiées). Homme de terrain, fédérateur déquipes pluridisciplinaires (18 à 450 personnes) avec une très forte culture orientée résultats.