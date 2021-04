Alain POULAIN

Des connaissances et des compétences issues de plus de trente ans en Logistique Industrielle et Production, Planification, Ordonnancement, acquises dans des entreprises de tailles diverses (secteur automobile et sous-traitants de l'automobile, aéronautique et aérospatiale)

Domaines d'interventions:

Planification, Techniques d'ordonnancement

Logistique industrielle, Gestion de production,

Expertise en ERP

Accompagne l'entreprise pour le déploiement d'ERP / GPAO (Gestion de projet, formation utilisateurs, rédaction de cahier des charges),

Amélioration de la performance Logistique Production Management,

Création d'actions de formation et de modules de formation, Formation aux outils de management