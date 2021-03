Alain RAISON

20 années dexpérience en Production, logistique et SPV dans le secteur automobile chez un équipementier reconnu pour son expertise industrielle



Management opérationnel de la performance industrielle à travers les indicateurs SQCDM .

"Utilisation des outils d'amélioration du SPV ( Méthode 5S, Kanban, Hoshin,DLPI

Kosu, VSA ) ."

Management quotidien de la sécurité dans un environnement de production.

Maîtrise de la méthodologie QRQC Valeo appliquée à la sécurité, la qualité et la performance industrielle.

Maîtrise de la démarche d'analyse FTA PDCA .

Formateur école 5 axes Valeo .



Aujourd'hui Responsable de Production, Outillage et Maintenance

Valeo Systemes Thermiques / La Suze-sur-Sarthe, Decembre 2019 ...

Animation opérationnelle de la performance (SQCDM), Stop Scrap activity, Ramp Up Activity.

QRQC Activity, Certifié QRQC Step3 Manager.

Pilotage Budget, Plan de productivité, plan d'amélioration ...