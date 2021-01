Mes principales compétences :



Direction de Projets / Pilotage d’affaires



Ingénierie Réseau Télécom et Services, Processus et Système d’Information



Management d’équipes (au sein de Grands Groupes et PME)



Mes compétences :

Direction de Programme

Direction technique

Maintenance

Pilotage

Pilotage de projets

PROGRAMME

Technique

Télécoms