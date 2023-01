Xavier QUOST

Ingénieur en mécanique à la recherche d'un poste d'expert ou de chercheur, en dynamique ferroviaire, informatique scientifique ou maintenance des infrastructures. Perspicace et minutieux, j'aime analyser et expliquer des résultats de calculs ou d'essais contradictoires.



Mes domaine d'expertise

Modélisation mathématique des phénomènes physiques et résolution numérique



Dynamique des structures non linéaires - comportement chaotique



Phénomènes probabilistes - mécanique stochastique



Intégration numérique - optimisation non linéaire

Modélisation du contact roue-rail et simulation en dynamique ferroviaire

Description du modèle de contact semi-hertzien pour introduction dans SIMPACK



Calcul de la fatigue de contact des rails (projet IDR2 Liberty Rail SNCF RATP)



Simulation dynamique pour la compréhension des déraillements dans les appareils de voie

Comité de normalisation



CEN / ISO - Traitement des défauts de rail, reprofilage des rails, test non destructif des rails en voie



CEN / ISO - Géométrie des Voies