Alain SMITH

De formation financière, j'ai rapidement intégré un département Controlling.

Carrefour de la transversalité au sein de l'entreprise, cet environnement m'a permis de développer le métier de

contrôleur de gestion et de m'ouvrir les portes de la Business Intelligence.

J'ai cultivé cette double compétence durant une dizaine d'année avant de me consacrer pleinement à la conduite

de projets informatiques.

A l'issue de l'implémentation du progiciel de gestion intégré SAP, j'ai été amené à fonder une nouvelle structure

informatique afin de répondre aux exigences actuelles.

Dorénavant, j'anime ce département structuré autour des pôles de compétences tels que le support aux utilisateurs, la technique, les études et développements (AMOA), la conduite du changement, la sécurité et la protection des données.

De plus, afin de pouvoir proposer un guichet unique à nos collaborateurs (gestion centralisée des demandes de matériels et de comptes), plusieurs lignes de services issues des services généraux sont désormais gérées par nos soins comme la flotte automobile, les points d'impression et de numérisation, la téléphonie fixe et mobile.



Mes compétences :

Informatique décisionnelle

Démarche qualité

Contrôle de gestion

Business Intelligence

Gestion de flottes

Gestion de projet

SAP ERP

Maîtrise d'ouvrage

Gestion d'équipes

Management services IT

Gestion de la chaîne logistique