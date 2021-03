Alain SOULOUMIAC

Plus de 25 ans dexpérience dans la conduite de projets Web et mobile



Product Owner Applications Web et mobile

Chef de Projet et Management d'équipes UX et Développement

Enseignant (Suivi de Projet pour Applications mobile cursus Master 2)

Responsable Marketing Digital : 8 ans dexpérience dans le suivi de projet e-commerce dans le domaine du vin et directeur projet pour la mise en place dun ERP

Photographe (reportage, packshot, communication, visite virtuelle...)



Mon Métier :

Construire des produits digitaux en mettant les clients et les collaborateurs au centre des décisions, animer les équipes et transmettre mon enthousiasme. Manager la qualité, les délais, le planning.



UX et Design Thinking

Construction des roadmaps

Amélioration de la qualité de lexpérience utilisateur

Animation de focus group

Description du parcours UX

Rédaction de User Story (objectifs, règles métier et critères d'acceptation)

Suivi des Maquettes et Wireframes

Suivi et priorisation par la valeur du Product Backlog

Animation des Scrum Meetings (Planning Poker, Daily Scrum, Sprint, Review, Retro, Planning...)



"A la croisée de la technique et de lhumain, depuis 25 ans, je participe, à ma mesure, à faire naître de nouveaux outils digitaux. Les utilisateurs sont ma préoccupation principale et je les place toujours au centre de nos process de conception et de développement. Un métier passionnant qui demande à la fois de la rigueur, de la curiosité, de lécoute et de la créativité."

Marketing online

Digital marketing

Référencement payant

Référencement naturel

Google analytics

Google adwords

E marketing

E commerce et VPC

Chef de projet internet

CHEF DE PROJET ERP

Communication digital