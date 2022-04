Sylvain SOULOUMIAC

Diplômé ingénieur ICAM en juin 2012, j'ai été embauché au sein de l'entreprise RTE, Réseau de Transport d'Electricité suite à mon apprentissage. J'exerce aujourd'hui le métier de chargé d'études dans le domaine des liaisons aériennes Haute Tension et Très Haute Tension, métier que j'ai notamment appris durant mes trois années d'alternance.

A travers cette apprentissage, j'ai acquis une rigueur technique indispensable au métier. Grâce au logiciel PLS CADD ,je réalise des études comme la réhabilitation d'une ligne. La vérification des supports, des câbles électriques, des distances vis à vis du sol et des obstacles font partis des travaux courants. J'ai également développé des connaissances dans la conduite de projet, la gestion des sous-traitants et le travail en équipe.

Par ailleurs, au delà de ma scolarité et de mon expérience professionnelle, je suis impliqué dans plusieurs associations. Membre actif du comité des fêtes de mon village, j'ai été président pendant deux années durant lesquelles j'ai notamment créé un inter-villages. Je fais aussi partie de l'équipe qui gère le club de football de Montjoire, j'ai par exemple été chargé d'organiser le loto et de m'occuper des relations avec la mairie.

Animé par le challenge, je suis organisé, rigoureux et déterminé. Élément moteur au sein d'un groupe, ma capacité d'adaptation est un de mes point forts.



Mes compétences :

travail en équipe