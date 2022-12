Alain TINOT

Mes principales responsabilités sont la gestion des infrastructures réseaux, du parc matériels et des sécurités informatiques de mon entreprise. Mais, mes formations, mon parcours professionnel et mes expériences parallèles mont permis dacquérir de multiples compétences transversales complémentaires.



Mes compétences :

Administration d'infrastructures réseaux et des sécurités informatiques

Gestion de parcs informatiques

Gestion des licences logicielles

Administration Microsoft SQL Server et Microsoft Exchange Server

Administration Microsoft 365

Administration infrastructure VMware et Hyper-V

Gestion budgétaire d'un service informatique

Gestion de projets informatiques

Assistance utilisateurs

Gestion sous traitances informatiques

Comptabilité générale et auxiliaire

Gestion administrative du personnel et des paies

Gestion sociale et fiscale PME

Télétravail