GESTION DE PRODUCTION, DES OPERATIONS ET DES ACHATS

Profil : Opérationnel, pragmatique, réfléchi avec un bagage orienté technique.

Expérience pluridisciplinaire : Managérial, achats, gestion de production et dexploitation, commercial

Secteurs : Agroalimentaire, import-export, défense et sécurité et électronique

Mes valeurs : Limplication et lhonnêteté sont des valeurs clés auxquelles jadhère. Je crois à lintelligence collective.