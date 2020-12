Cécile MOUGEOT

Assistante des Ressources Humaines, opérationnelle à partir du 15 Mars 2021



Ifocop Paris

Tp niveau 5 enregistrée au RNCP (en cours)



Mes compétences



Administration du personnel :



- Effectuer des tâches administratives courantes

- Appliquer le droit du travail et la législation

sociale

- Constituer et contrôler les dossiers du personnel

- Saisir des contrats et des avenants

- Concevoir des tableaux de bord

- Récolter les variables de paie

- Participer à l'élaboration de la paie (sage)

- Réaliser des plannings

- Organiser un évènement

- Suivre les relations internes / externes à

l'entreprise



Recrutement



- Déterminer les besoins de l'entreprise

- Rédiger une fiche de poste

- Concevoir une annonce et la diffuser sur les jobboard

- Trier les CV et assurer le suivi candidature

- Réaliser des entretiens

- Intégrer les nouveaux salariés