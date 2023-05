Alain VACHON

Actuellement je suis Business Unit manager chez TELEM entité du Groupe ONET

Mes missions sont:

L'encadrement d'une équipe d'une trentaine de personne, composée de techniciens, de responsables de production et techniques, d'assistantes et de commerciaux.

Je suis en charges d'établir les budgets et les FORECAST de l'agence. Je développe mes outils de management, j'assure la mise en place plans d'actions et leur suivi. Je m'assure tout au long de l'année de l'atteinte des objectifs.

J'assure commercialement le suivi des client les plus important de l'agence.

Je prends en charge le recrutement de mes équipes, j'assure la définitions des besoins en matière de ressource.

Je suis personnellement impliqué dans la mise en place des différentes politiques de l'entreprise telle que la démarche qualité, les politiques EHS, et les démarches de certification tel que MASE et APSAD.

De par mon parcours professionnel, j'ai pour habitude de promouvoir mes "équipes et mettre en avant les comportements positifs de me collaborateur afin de les fédérer autour des objectifs fixés à lensemble de l'équipes



Mes compétences :

MANAGER

SERVICES

SAV

SECOND OEUVRE

Reporting

Commercial

Gestion

Encadrement

Prévisionnel

Technique

Sécurité incendie