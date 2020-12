Développeur spécialisé dans la 3D temps réel : Jeux vidéos, Serious Games, Simulations, Événementiel, Artistique.

Moteur de prédilection : Unity3D/C#.



Mes compétences :

C#

Shaders

Assembleur

Unity3D

C++

3D Studio Max

Maxscript

DirectX

3D

Unity