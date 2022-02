Actuellement à la fin de ma licence SPI (Science Pour l'Ingénieur) option Génie Mécanique au CFA d'Evry.

Je suis en recherche d'une entreprise pour me permettre de rentrer dans la vie active.



Mes compétences :

Tests et réglages

Montage mécanique et cablage

Commandes

Demande de devis et de délais

Création de plans

Maquette 3D

Etude mécanique et automatique

Cahier des charges

Analyse des besoins

Choix de solutions

Gestion de projet

Conception CAO (Solidworks, Catia, NX,...)